Beerselnaar Pedro Facon wordt eerste coronacommissaris van ons land

Pedro Facon uit Beersel wordt voorgedragen als coronacommissaris. Dat melden diverse media. Facon moet de strijd tegen het coronavirus in ons land beter coördineren. Facon is momenteel directeur-generaal Gezondheidszorg bij de overheidsdienst Volksgezondheid.

Facon staat al maanden mee in de frontlijn in de strijd tegen het coronavirus. Zo was hij tijdens de eerste golf in maart en april mee verantwoordelijk voor de reorganisatie die ziekenhuizen doorvoerden om coronapatiënten op te vangen. Een taak waar hij veel lof voor kreeg. Nu wacht Facon de moeilijke taak om coronabeleid in ons land te stroomlijnen. Hij moet onder meer het beleid van de federale overheid en de deelstaten op elkaar afstemmen.

Viroloog Marc Van Ranst is tevreden met de aanstelling van Facon. "Pedro is een specialist in het optimaal laten samenwerken van de verschillende gefedereerde entiteiten in ons land. Hij kent zijn weg in de overheid, kabinetten en administraties. Tijdens deze crisis organiseerde hij zeer goed de ziekenhuissector", aldus Van Ranst.

Foto: Beelden YouTube - screenshot BlueHealth Innovation Center