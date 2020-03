Beersels schepen Gilbert Wouters overleden

In Beersel is schepen Gilbert Wouters overleden. Wouters zetelde sinds een tijdje als onafhankelijke in het schepencollege.

Gilbert Wouters was jarenlang actief in de Beerselse politiek als gemeenteraadslid en schepen. Sinds een paar maanden zetelde hij als onafhankelijke in het schepencollege, na een breuk met de Beerselse afdeling van Open VLD. Gilbert Wouters maakte bij de start van RINGtv 25 jaar geleden deel uit van de adviesraad. Via Facebook maakte z’n familie vandaag bekend dat hij overleden is.