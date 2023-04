In Steenhuffel trapte de Landelijke Gilde vandaag de campagne ONDERbroek ONDERgronds af. De campagne laat mensen stilstaan bij de bodemkwaliteit van hun tuin. Daarvoor begraven zoveel mogelijk Vlamingen een katoenen onderbroek in hun tuin.

Begraaf je onderbroek in de tuin en leer meer over de bodemkwaliteit

Twee maanden na het begraven van een katoenen onderbroek in de tuin, is het tijd om de onderbroek weer op te graven. De aanwezige bodembeestjes hebben dan hun werk gedaan om aan te tonen hoe de bodem eraan toe is. Want de staat van de onderbroek vertelt dan hoe goed of slecht het gesteld is met de bodem.

Is de onderbroek zo goed als volledig vergaan, dan is de bodemkwaliteit prima en zit de tuingrond vol levende organismes die helpen om de grond gezond te houden. Is de onderbroek gedeeltelijk aangevreten? Dan kan de bodem nog wat hulp gebruiken om vruchtbaarder en levendiger te worden. Wordt de onderbroek zo goed als volledig opgegraven, dan is er er werk aan de winkel.

De Landelijke Gilde bracht alle informatie over de campagne en een gezonde bodem samen in de website tuinvandetoekomst.be/onderbroek-ondergronds.