Beleef de Gordel in het Provinciedomein Huizingen

Het Provinciedomein van Huizingen is vandaag de vertrekplaats voor een resem fietstochten van De Gordel, maar ook de jaarlijkse place to be voor families, met animatie voor jong en minder jong.

Op het provinciedomein in Huizingen zijn kinderen erg belangrijk. Dat merk je in het VIK-dorp (Very Important Kids-dorp). Kinderen kunnen er koken met de gekste ingrediënten, er is een blotevoetenpad, er zijn lasergames en een tiktokbattlefied.

Maar ook minder kleine kinderen vinden hun gading in Huizingen. Zo kan je er een augmented reality escape spel spelen, goed voor 3 kilometer wandelen in de benen. Er is ook bubbel-voetbal waarbij je letterlijk vanuit een plastic bubbel de bal moet proberen te raken. Robin Hoods kunnen dan weer aan de slag met pijl en boog.

Later deze maand vindt het WK Wielrennen plaats in Vlaanderen. Ook daar kom je vandaag meer over te weten in Huizingen. De Koersbus laat je in de geschiedenis van het wielrennen duiken en voor de allerkleinsten is er een behendigheidsparcours.

Verder zijn er nog theatervoorstellingen in open lucht en een resem optredens van Mega Mindey, Camille en Buurman.