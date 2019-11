Bende van Beersel beloond voor inspanningen

Leerlingen van alle Beerselse lagere scholen zijn vandaag in de bloemen gezet door MOS Vlaanderen en WWF voor hun inspanningen die ze leveren voor het klimaat. In het Hendrik Consciencegebouw in Brussel mochten ze naar een heuse 'klimaattop' voor kinderen.

Aanleiding voor de dag 'SAMEN voor het klimaat' is de Bende van Beersel. Vijf jaar geleden stapte de gemeente Beersel in het pilootproject waar ze strijden voor het klimaat. Op die vijf jaar hebben de leerlingen het energieverbruik in de acht Beerselse scholen met zo'n 19% laten dalen. Voor die inspanningen werden ze exclusief uitgenodigd door WWF en MOS Vlaanderen.

In de voormiddag woonden ze een theaterstuk. In de namiddag mochten ze deelnemen aan een heuse klimaattop. De leerlingen kregen in groepjes een land toegewezen dat ze op de top moesten vertegenwoordigen. De Beerselse klassen zijn pioniers want de Bende van Beersel is de eerste klimaatbende van MOS (Milieuzorg Op School).

Foto: archief Bende van Beersel