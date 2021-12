Bert Gabriëls: "Cultuur is geen winkel die je de ene week sluit en de andere weer opendoet"

Vanavond is het de première van de eindejaarsconférence van komiek Bert Gabriëls. De komende maanden trekt hij er heel Vlaanderen mee door. Zo staat hij later deze maand ook in CC Strombeek met zijn voorstelling.Maar corona kan nog stokken in de wielen steken. Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon wil alle binnenactiviteiten twee weken lang verbieden om zo de besmettingscijfers terug te dringen. Dat liet hij gisteren weten, een dag nadat hij zelf nog versoepelingen wou, en enkele weken na de intrede van het Covid Safe Ticket. “Mijn eerste idee was: daar gaan we weer. Je kan toch niet elke keer iets beslissen en dan buiten komen zeggen “Ik ben er eigenlijk tegen, tegen wat ik zelf heb beslist”, vindt Gabriëls. “De cultuursector is geen winkel die je een week kan dicht doen en terug opendoen. Alle kosten van die week zijn gemáákt en zijn weg. Als je die terug opendoet, moet je al die kosten opnieuw maken. Dat is zoals een vershandel, het is wég. Die schade is op dit moment wéér toegebracht.”

Het overlegcomité komt om negen uur morgenochtend vervroegd samen om zich over nieuwe maatregelen te buigen. Maar zelfs als wordt beslist dat de shows mogen doorgaan, is het kwaad eigenlijk al geschied, zegt Bert. “Zeggen dat iets misschien niet doorgaat, ja, dan kopen mensen geen tickets meer maar moeten wij het wel laten doorgaan. Dan zou ik toch eerder een oproep doen naar de mensen die willen of wilden komen kijken: kom langs, we kunnen het op een veilige manier doen.”