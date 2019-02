Beruchte Gooikse boer riskeert in beroep 5 jaar cel

Koen V., de beruchte boer uit Gooik, riskeert in beroep een celstraf van meer dan 5 jaar. In vier aparte dossiers vraagt het parket effectieve gevangenisstraffen voor onder meer weerspannigheid, valsheid in geschrifte en bedreigingen in bende.

De feiten dateren van maart 2014. Na een dispuut met een buurtbewoner moest de politie de gemoederen bedaren. Dat was niet naar de zin van de Gooikse boer, die op een agent inreedt en nadien ook enkele rake klappen uitdeelde. Eén agent hield er een polsbreuk aan over en was 11 dagen arbeidsongeschikt. Toen de politie later op de dag een wagen in beslag wou nemen, raakte de familie opnieuw slaags.

Enkele weken later was er opnieuw een conflict met de politie. Na een ongeval met vluchtmisdrijf - waarvoor de boer later werd vrijgesproken - betraden agenten zonder de toestemming van de boer zijn erf. Die was daarmee niet opgezet en zou zijn hond op de agenten afgestuurd hebben. De hond werd pas teruggeroepen toen de agenten hun wapen trokken. De boer werd voor de laatste feiten vrijgesproken, maar het parket van Halle-Vilvoorde ging daartegen in beroep.

Dat parket vordert nu 18 maanden cel voor de laatste feiten. In drie eerdere dossiers hangt de man al een celstraf van 43 maanden boven het hoofd. Enkele daarvan vloeien voort uit het onderzoek naar de verdwenen volleyballer Stephen Shittu. Dat onderzoek spitste zich even toe op de boer. Ook toen kwam het tot een confrontatie met de agenten.

In de nasleep van dat onderzoek tot slot zou de boer ook valsheid in geschrifte gepleegd hebben door bewijsstukken te vervalsen om een schadevergoeding te bekomen nadat de politie een huiszoeking bij de man had uitgevoerd. Op 12 maart weet de Gooikse boer welke straffen hij krijgt in de eerste dossiers.