Beruchte landbouwer krijgt in beroep veel lichtere straf

Een beruchte landbouwer uit Gooik heeft in beroep veel lichtere straffen gekregen voor weerspannigheid, valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken. Door de correctionele rechtbank werd de man veroordeeld tot 39 maanden cel. In beroep krijgt hij vijf maanden cel met uitstel.

In 2015 werd de 50-jarige landbouwer er van verdacht iets te maken te hebben met verdwijning van topvolleyballer Shittu. Voor dat onderzoek kamde de politie zijn boerderij uit, maar daarbij hadden ze volgens de landbouwer enorm veel schade veroorzaakt. De man was naar de rechtbank getrokken met documenten die de schade moesten staven, maar de stukken bleken vals te zijn. In eerste instantie werd hij veroordeeld tot 18 maanden cel. In beroep wordt die straf herleid naar drie maanden cel met uitstel.

In een tweede zaak werd voor valsheid in geschifte werd zijn straf teruggebracht van 9 maanden cel naar 1 maand cel met uitstel. De landbouwer werd ook veroordeeld voor gewapende weerspannigheid. Bij een tweede huiszoeking kreeg hij het aan de stok met de politiediensten en de leden van de Civiele Bescherming. De correctionele rechtbank veroordeelde hem tot 12 maanden cel met uitstelt. Die straf is teruggebracht naar 1 maand cel.

Volgende maand staat de man opnieuw voor het hof van beroep voor feiten van slagen en verwondingen aan politieagenten. Voor die feiten riskeert de landbouwer 18 maanden cel met uitstel.