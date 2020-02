In beslag genomen dieren uit Heikruis zijn er erg aan toe

Twee weken nadat bij een boerenkoppel in Heikruis zo'n 100 dieren in beslag werden genomen, heeft dierenasiel Ark van Pollare uit Lennik een update gegeven over de gezondheidstoestand van de dieren. Die is niet goed. Twaalf dieren stierven of werden geëuthanaseerd, tal van anderen vechten nog altijd voor hun leven.

De Ark van Pollare kreeg deze week de laatste testen binnen die werden uitgevoerd op de schapen. "Nog eens vijf schapen testten positief op de zwoegerziekte", zegt de Ark van Pollare. "Dat is een dodelijke en bijzonder pijnlijke ziekte voor schapen. Negen schapen en twee lammetjes hebben we moeten laten inslapen. Eéntje stierf door ontbering. Vandaag zijn nog altijd schapen aan het vechten voor hun leven. We dienen nog altijd baxters toe."

Verder werd bij bijna alle schapen schurft vastgesteld. "Daarnaast hadden tal van dieren ook vergroeide hoeven of zere bekjes en waren ze graatmager. De algemene voedingsscore die de dieren hadden toen ze twee weken geleden in beslag werden genomen, was 1,5 op 5", aldus de Ark van Pollare. Omdat vele ziektes besmettelijk zijn, worden de dieren nog altijd in quarantaine gehouden en krijgen ze dagelijks de nodige zorgen.

Bij de boerenfamilie in Heikruis werden al meer dan tien keer dieren in beslag genomen. Eind vorige maand kreeg het gezin nog vijf maanden effectieve celstraf voor dierenverwaarlozing. Ze kregen toen ook een fikse geldboete en voor de vierde keer een levenslag verbod om nog dieren te mogen houden. Het koppel ging in beroep tegen die uitspraak.