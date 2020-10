Besmettingen in woonzorgcentra Machelen en Pepingen

In enkele woonzorgcentra in onze regio zijn de voorbije dagen coronabesmettingen vastgesteld. Het gaat onder meer om het woonzorgcentrum Parkhof in Machelen en Henri Vander Stokken in Pepingen.

Eind vorige week werden 98 bewoners en 95 personeelsleden getest op COVID-19 "3 personeelsleden en 12 bewoners testten spijtig genoeg positief. De meesten hiervan zijn symptoomloos", laat de gemeente Machelen weten. "De familie van de positief geteste bewoners werd telefonisch op de hoogte gebracht. Om een verdere verspreiding tegen te gaan werd de bezoekregeling aangepast en is er momenteel slechts 1 vaste bezoeker per bewoner toegestaan. Deze regel geldt voor alle bewoners en ook in het cafetaria."

De besmette bewoners verblijven momenteel allemaal in quarantaine. In het rusthuis Henri Vander Stokken in Pepingen raakten de voorbije dagen dan weer 16 bewoners en 2 personeelsleden besmet. Voorlopig is niemand van de besmette personen ernstig ziek. Ook hier werd iedereen in quarantaine geplaatst.

Foto: gemeente Machelen