Bestickerde glascontainer moet sluikstorten terugdringen

Afvalintercommunale Intradura, actief in 19 gemeenten van onze regio, lanceerde vandaag in Halle een project om het illegaal dumpen van afval bij glasbakken in te dijken. De omgeving van de glascontainers zijn opgevrolijkt met kleurrijke stickers, waardoor vervuilers niet zo snel geneigd om troep achter te laten.