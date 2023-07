Bestuurder raast bij achtervolging door politie over voetpad: wegpiraat krijgt proces-verbaal voor 26 inbreuken

De ploeg kruiste op een gegeven moment het desbetreffende voertuig maar nog voor de collega's het voertuig konden intercepteren, reed de bestuurder de A12 richting Brussel op. De ploeg zette de achtervolging in en kwam, met gebruik van zwaailicht en sirene, naast het vluchtende voertuig rijden.

Eén van de agenten gaf de bestuurder een teken om te volgen. Aanvankelijk doet de bestuurder dat maar haalt de agenten even verderop weer in. De bestuurder kreeg hierop opnieuw een volgteken. Als de agenten hem op de afrit Wemmel van de Ring willen halen, versnelt hij plots en rijdt aan zeer hoge snelheid verder op de R0 waarbij hij begint te zwalpen tussen andere voertuigen. Het voertuig nam uiteindelijk afrit Jette en vervolgde zijn weg aan hoge snelheid richting Brussel. Hierbij reed hij bijna een voetganger aan die aan het oversteken is.

De bestuurder reed zich vervolgens klem in een file aan een rood licht, maar besliste om via het voetpad toch voorbij het rode licht te rijden. Hierbij werden snelheden gehaald van minstens 90km/u gehaald waar maar 50 is toegelaten. Aan de volgende rode verkeerslichten reed hij het kruispunt over aan ongeveer 80 km/u. Enkele straten verder miste de bestuurder met zijn voertuig de bocht en botste tegen een geparkeerde wagen aan. De bestuurder zette daarop te voet de vlucht verder.

Omwille van de gevaarlijke situatie en de verkeershinder ter plaatse, werd door de agenten besloten om de achtervolging af te breken. De bestuurder werd echter wel herkend. Er werd een proces-verbaal opgesteld met maar liefst 26 inbreuken. Het voertuig, waar de vrouw van de bestuurder eigenaar van is, werd getakeld op bevel van het parket.