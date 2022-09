Bestuurders gebruiken fietssnelweg om werken te omzeilen: “Onmiddellijk beboeten”

In Nossegem zal de politie strenger optreden tegen automobilisten die de fietssnelweg in de Erpsestraat gebruiken. Er zijn werken aan de gang op de Mechelsesteenweg tussen Nossegem en Kortenberg en sommige chauffeurs proberen via de fietssnelweg F3 de verkeershinder te omzeilen, wat uiteraard verboden is.