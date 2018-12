Bestuursakkoord (stapje) dichterbij in Linkebeek

Linkebeek is de enige gemeente in de regio waar er nog steeds geen nieuwe bestuursmeerderheid is. Toch komt er (een beetje) schot in de zaak. De lijst 'Ensemble LBK Samen' van Damien Thiéry reageert positief op het voorstel van Activ' om te proberen met de 3 partijen die bij de lokale verkiezingen zetels haalden een meerderheid te vormen.

Yves Ghequière van Link&Venir stelde enkele dagen geleden niet principieel gekant te zijn tegen een dergelijke oplossing. Hij wees er wel op dat het kennelijk al moeilijk genoeg is om met 2 een oplossing te vinden.

Op 14 oktober haalden in Linkebeek de Franstalige lijsten Link&Venir 7 en Ensemble LBK Samen 5 van de 15 zetels. De tweetalige lijst Activ' haalde de resterende 3 zetels. Omdat in faciliteitengemeenten de schepenen rechtstreeks verkozen worden heeft Link&Venir 2 mandaten in het schepencollege en LKB 1. Wat de uitvoerende mandaten betreft, moet alleen de burgemeester nog voorgedragen worden en heeft Yves Ghequière, die deze functie claimt, nog één handtekening tekort.

2 maanden na de verkiezingen blijkt vooral het water tussen Link&Venir en LKB veel te diep. Omwille van het feit dat zowel Link&Venir als LKB in het schepencollege vertegenwoordigd zijn en er voor Activ' sowieso geen schepenzetel weggelegd is, pleitte deze laatste partij vorige week voor onderhandelingen om te komen tot een 'algemene meerderheid' waarin de 2 vermelde partijen positief gaan samenwerken in het college en de 3 partijen in de op te richten gemeentelijke commissies.

'Ensemble LBK Samen' reageerde maandag bij monde van Damien Thiéry positief op deze oproep. "Wij zijn bereid om te participeren aan een rondetafel om te proberen de standpunten tussen de drie partijen te verzoenen en te laten samenwerken. Het mislukken van de onderhandelingen tussen Link@Venir en Activ' duwt de gemeente nog meer in een impasse en een dreigende onbestuurbaarheid", aldus Thiéry die voorts betreurt dat zijn lijst sinds 14 oktober nog geen enkele keer gecontacteerd werd om te praten.