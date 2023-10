Beuken Dreef Ternat niet ziek maar uitgedroogd

In Ternat zijn de beuken in de Dreef dan toch niet ziek. Een professioneel bedrijf voor boomonderzoek legde vanmorgen de wortels van een aantal beuken bloot en volgens de eerste vaststellingen zou de minder goeie toestand van de bomen te wijten zijn aan een te droge bodem.

De beuken in de Dreef tussen de kerk en kasteel Kruikenbrug groeien al een hele tijd niet meer. Daarom werd gevreesd dat de bomen ziek zijn. Een eerste onderzoek wijst nu uit dat de bomen niet in prima conditie zijn door een te droge ondergrond. “Met behulp van een grote stofzuiger en lucht zijn we de grond tussen een aantal wortels nu aan het wegblazen om zo te zien hoe het met de wortels van de bomen gesteld is. Zo kunnen we analyseren wat er moet de bodemlagen moet gebeuren,” legt Bruno Lambrechts van Terra Nostra uit. “Het gaat dus niet om zieke bomen, maar om de toestand van de ondergrond.”

De ondergrond blijkt kurkdroog te zijn. En als het dan eens regent, geraakt het regenwater niet tot bij de wortels van de bomen. Al kan daar wel iets aan gedaan worden. “We kunnen de Dreef herinrichten. Ontharden en tegelwippen zijn ook hot op dit moment. En de bestrating komt nu tot tegen de bomen, dus dat kan ook beter,” aldus Lambrechts.