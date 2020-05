Bewoners Filfurdo mogen weer bezoek ontvangen

Sinds een week mogen woonzorgcentra weer bezoek ontvangen. Wel volgens strikte maatregelen, maar eindelijk weer in levenden lijve. In het Vilvoordse woonzorgcentrum Filfurdo starten ze pas vandaag starten met het ontvangen van bezoek. Zowel bezoekers al bewoners zijn erg blij om weer een gewoon gesprek te kunnen voeren met elkaar.

Op ruim anderhalve meter van elkaar, elk aan het hoofd van een lange tafel, voeren mensen een gesprek met een familielid. Eindelijk weer een echt gesprek en niet zomaar wat oppervlakkig groeten vanop een balkon. Het woonzorgcentrum is niet over 1 nacht ijs gegaan en heeft de organisatie van de bezoeken goed uitgedacht. “We mochten vanaf 18 mei al bezoek ontvangen, maar we zijn een redelijk groot woonzorgcentrum. We hebben op 18 mei dus even getest”, zegt directeur Ann Verhaeren. “Dat is heel goed bevallen, de mensen zijn supertevreden.”

Meer hierover vanavond in ons nieuws vanaf 18u.