Bewoners Halse stationsbuurt starten petitie tegen draaiende motoren van Lijnbussen

De petitie had al snel meer dan zeventig handtekeningen. Volgens de buurtbewoners is het effect van de draaiende motoren op de luchtkwaliteit erg groot. “De hele dag door nemen chauffeurs hier hun pauze, al te vaak met een draaiende motor”, zegt Frank Bundervoet. “Dat veroorzaakt lawaai, van ’s morgens vroeg vier uur kwart tot ’s avonds elf uur dertig. Daarenboven is het zeker niet gezond. Dit is eigenlijk zowat de slechtste plek qua CO2 en fijnstof van heel Halle.” Als we de kaart van burgeronderzoek CurieuzeNeuzen van enkele jaren geleden bekijken, is de luchtkwaliteit op deze plek inderdaad ‘ondermaats’. Enkel het meetpunt op de Bergensesteenweg, in de buurt van het Bevrijdingsplein, scoort nog slechter.

Schepen van Mobiliteit Bram Vandenbroecke laat telefonisch weten dat hij contact heeft opgenomen met de regioverantwoordelijke van De Lijn. De stad overweegt ook om politieagenten controles uit te laten voeren.