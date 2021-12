Bewoners serviceflats Sint-Genesius-Rode zitten al maand vast in gebouw

Een heleboel bewoners van Serviceflats Acacia in Sint-Genesius-Rode zitten al van 3 november vast in hun gebouw. De lift is kapot, wie slecht te been is kan niet meer naar buiten. Meer dan een maand later is het einde in zicht, maar voor veel huurders is duurt het allemaal veel te lang. Ze zijn kwaad omdat ze zo lang van hun vrijheid zijn beroofd.

Al meer dan 40 dagen is de lift van de serviceflats Acacia in Sint-Genesius-Rode kapot. Voor de bewoners, niet meer van de jongsten en vaak slecht te been, restte er al die tijd nog maar één oplossing: de trap. “Ik voel mij in de steek gelaten”, zegt de 85-jarige bewoonster Nelly. “Als ik de trap moet doen, ben ik helemaal buiten adem. Echt, dat lukt mij niet meer. Ik ga soms niet eten omdat die trap er te veel aan is.”

Nelly heeft meer dan een maand lang het gebouw amper verlaten. Fred, haar zoon, is woedend. “Ik vind die lift één van de belangrijkste zaken in dit gebouw. De service in de term serviceflat staat toch voor iets? Dit gaat mijn verstand te boven. Er komt maar geen vaart in het dossier. Dit is echt jammer, vooral omdat dat de zorgen hier anders perfect zijn en mijn mama hier graag woont”, aldus Fred Vanderlinden.

Met de bewuste lift waren er al jaren problemen. Bij de panne op 3 november kon de leverancier de oude niet meer herstellen. De nieuwe, die al besteld was, moest daarom sneller geleverd worden. “Dat lukte ook, maar echt sneller lukte niet”, zegt Ludo De Vleeschauwer - Beleidscoördinator Zorg van het OCMW in Sint-Genesius-Rode. “De werken zijn op 16 november gestart. Moest die lift op een ander moment geplaatst worden, zou dat even lang duren.”