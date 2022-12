Bewoners sociale woningen al weken zonder verwarming: “En elektrische vuurtjes kosten ons handenvol geld”

Bewoners van een tiental flats in de Mechelsesteenweg in Vilvoorde zitten al ruim drie weken zonder verwarming en – sommigen – ook zonder warm water. Ze moeten zich in deze vriestemperaturen behelpen met elektrische vuurtjes, wat hen flink wat geld gaat kosten. De Inter-Vilvoordse belooft om het euvel zo snel mogelijk op te lossen.

Al ruim drie weken zitten Ronny De Schrijver (62) en Marleen Cuyvers (63) net als verschillende andere bewoners van het appartementencomplex in de kou. Ook warm water is er niet. De verwarmingsinstallatie is stuk – een probleem dat zich al een paar keer heeft gesteld – en de sociale huisvestingsmaatschappij Inter-Vilvoordse moet lang wachten op de benodigde wisselstukken. “Maar dat maakt onze rekening niet”, zeggen Ronny en Marleen. “Letterlijk, want nu moeten wij verwarmen met een elektrisch vuurtje dat we zelf gaan kopen zijn. Dat kost ons handenvol geld in deze energiecrisis want zo’n toestel verbruikt erg veel. Wees maar gerust: wij gaan onze elektriciteitsfactuur naar Inter-Vilvoordse doorsturen...”

Overdag is de temperatuur nog te doen dankzij het vuurtje, ’s nachts daalt de temperatuur tot 14 graden. Het probleem stelt zich al sinds eind november. “Ondertussen is wel een technicus komen kijken, maar sindsdien hebben we er niets meer van gehoord. Of en wanneer het in orde gaat komen weten we niet. We hopen alleszins dat het voor Kerstmis is opgelost. Anders mogen we onze familie verwittigen dat ze hier in de kou zullen mogen zitten met hun jas aan. We lachen er soms mee maar dat is van miserie. Ze moeten beseffen dat ze hier iets moeten aan doen. Mijn man is ook al ziek geworden van in de kou te zitten”, zegt Marleen.

Bij de Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting zit men verveeld met de situatie. Het heeft even geduurd voor men kon achterhalen wat het exacte probleem was, met name de individuele aansturing van de verwarming. Vooral de lange levertermijn van onderdelen speelt de Inter-Vilvoordse echter parten. “We zijn op de hoogte van de problematiek en deze wordt van dag tot dag opgevolgd”, zegt directeur Olivier Moelaert. “We zijn echter afhankelijk van de levering van bestelde stukken. Zodra deze geleverd worden, plannen we de herstelling zo spoedig mogelijk in.”

Na protest van de bewoners deelde Inter-Vilvoordse intussen zelf ook elektrische vuurtjes uit waaraan de bewoners zich kunnen verwarmen.