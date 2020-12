Bewoners woonzorgcentrum Wezembeek-Oppem moeten wachten op coronavaccin

Normaal zouden de bewoners van woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw in Wezembeek-Oppem morgen als eerste in onze regio het coronavaccin van Pfizer-BioNTech toegediend krijgen. 51 van de 52 senioren hadden daarvoor hun toestemming gegeven. Maar na klachten van andere regio's worden de vaccinaties uitgesteld tot na 5 januari. “Zonde want onze bewoners keken er enorm naar uit”, zegt directeur Jean-Paul Van Dam.

Het woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw zou als de eerste aan de beurt komen in onze regio om een coronavaccin te krijgen. “Het UZ Leuven is het eerste ziekenhuis dat de vaccins gaat verdelen”, legt directeur Jean-Paul Van Dam uit. “Daar hebben wij al jarenlang een goede samenwerking mee en zij hebben dit ook met de eerstelijnszones besproken. Natuurlijk hebben we geen seconde getwijfeld toen ons de vraag werd gesteld."

Maar enkele uren nadat bekend raakte dat vier woonzorgcentra morgen hun vaccins al zouden krijgen, wordt de startdatum uitgesteld. Dat komt nadat enkele andere regio's zich benadeeld voelden. "Op vraag van coronacommissaris Pedro Facon en om de politieke vrede te bewaren, worden de vaccinaties in de vier betrokken woonzorgcentra uitgesteld tot na 5 januari", laat Agentschap Zorg en Gezondheid weten.

Directeur Jean-Paul Van Dam van wzc Onze-Lieve-Vrouw vindt het uitstel vervelend al blijft het uiteraard geweldig nieuws. “Ik ben nu wel wat op mijn hoede. We zitten wel allemaal met de frustratie van: ‘Wat gaat er nu nog allemaal gebeuren tussen nu en vijf januari?’ We waren er helemaal klaar voor, ook technisch, en onze bewoners keken er enorm hard naar uit. Het is dan ook moeilijk om hen dit uit te leggen.”