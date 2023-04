Bezoek aan hoofdzetel Krëfel in Humbeek: "Nog meer inzetten op duurzaamheid"

Wanneer je een huishoudtoestel koopt, wordt dat verpakt met plastic en polystyreenfolie. Die materialen worden na gebruik met speciale machines geperst en voor 95 procent gereduceerd qua omvang. Eens samengeperst wordt het polystyreen verwerkt tot warmte-isolatie en stadsmeubilair, terwijl het plastic een nieuw leven krijgt als vuilniszakken. “Een initiatief dat goed is voor de planeet en de circulaire economie bevordert”, klinkt het bij Krëfel. Want zo rijden er niet alleen minder vrachtwagens op de weg, het bedrijf vermindert ook de koolstofimpact tot 7,3 ton per jaar.

Het bedrijf zet op tal van manieren in op duurzaamheid. “Want we weten allemaal dat we nog meer en sneller moeten handelen om een duurzame verandering teweeg te brengen,” klinkt het. Zo zijn er op de hoofdzetel van het bedrijf in Humbeek ook 200.000 bijen aanwezig. Goed voor de biodiversiteit én voor de honing die ze produceren. Krëfel oogst jaarlijks 35 kilo honing in Humbeek en verkoopt het zoete goedje ten voordele van een goed doel.