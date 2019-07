Big Jump in Overijse

1 uur per jaar mag er gezwommen worden in het meer van Genval in Overijse en dat nu zondag is het weer zover. Net als de vorige jaren vragen zwemmers met de Big Jump aandacht voor propere en gezonde rivieren.

Op de Europese actiedag springen in totaal zo'n 100.000 mensen in heel Europa tegelijkertijd in het water. In Overijse waren er vorig jaar een 70-tal deelnemers. Wie het water in wil duiken, moet zondag om 3 uur aan het meer van Genval zijn. De organisatie raadt aan om zeker watersandalen of oude sportschoenen te dragen. Maar ook toeschouwers die de zwemmers vanop het droge komen aanmoedigen, zijn meer dan welkom.