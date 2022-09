Bijna 100 betrapte sluikstorters krijgen factuur van minimum 500 euro

Tijdens de eerste zes maanden van dit jaar zijn 97 sluikstorters op heterdaad betrapt in Meise. Dat is mogelijk dankzij de vele camera’s die Incovo inzet tegen sluikstorters. Ze krijgen een factuur van minimum 500 euro gepresenteerd.

“De sluikstorters mogen een flinke GAS-boete en de gepeperde rekening voor de opruimingskosten in hun brievenbus verwachten”, zegt schepen van Leefmilieu Jonathan De Valck (N-VA). “Afvalintercommunale Incovo zet al jarenlang camera’s in om sluikstorters te betrappen. Dat doet het dus met succes. Tijdens de eerste 6 maanden van het jaar kon Incovo 97 sluikstorters betrappen in Meise, zowel via camera’s als via manuele controles in het gesluikstort afval. Daar stelt Incovo telkens een proces-verbaal van op.”

“De totale rekening -GAS-boete en opruimkosten- loopt vaak op tot 500 euro of meer. Van de 97 vaststellingen in Meise waren er 24 aan de glasbollen aan café t’ Eiland in Oppem. “Deze daders mogen spoedig een fikse GAS-boete en de rekening voor de opruimkosten verwachten. We gaan overigens in overleg met afvalintercommunale Incovo om die glasbollen ondergronds te brengen. Dat zou minder sluikstorters aantrekken”, besluist schepen De Valck.