Bijna 7 op de 10 leerlingen in secundaire scholen in Vlaams-Brabant zijn gevaccineerd

Van de bijna 70.000 leerlingen op een secundaire school in Vlaams-Brabant zijn er bijna 46.000 volledig gevaccineerd. Nog eens bijna 5.000 zijn gedeeltelijk gevaccineerd. Van de 27.000 leerkrachten in onze provincie zijn er meer dan 25.000 volledig beschermd. Beke en collega-minister Weyts spreken van torenhoge cijfers die een weerspiegeling zijn van de succesvolle vaccinatiecampagne in Vlaanderen. “Ik ben fier op onze leerkrachten en leerlingen. Voor mij verantwoorden deze cijfers verdere versoepelingen in ons onderwijs”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. ‘Wanneer bepaalde doelen bereikt worden, moet daar iets tegenover staan. Alleen zo motiveer je mensen voor een tweede of een eerste prik en kan je de vaccinatiegraad op een positieve manier nog een extra boost geven.”

In de Vlaamse Rand zal de vaccinatiegraad lager liggen, maar daar wordt hard gewerkt om die op te krikken. Zo werd de voorbije weken in Vilvoordse, Machelse en Zaventemse scholen prikjes gezet op school. Het effect van vaccinatie is volgens de overheid ook duidelijk op de uitbraken en besmettingen in de middelbare scholen. Een eerste analyse toont een zichtbaar verband tussen het aantal scholen met besmettingen en de vaccinatiegraad van deze gebieden. Er zijn ook beduidend minder omvangrijke besmettingsclusters in middelbare scholen in gebieden met een hoge vaccinatiegraad.

“Het risico voor een jongere om zwaar ziek te worden door een coronabesmetting is klein, toch is de vaccinatie van de doelgroep heel belangrijk”, zegt Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke. “Hoe meer zij zich laten vaccineren, hoe minder het virus en de varianten kunnen circuleren in deze groep en hoe minder ze elkaar en familieleden kunnen besmetten. Daarom is het ook belangrijk dat leerkrachten zich massaal hebben laten vaccineren.”