Bijna 850 vrijwilligers voor vaccinatiecentra in Zennevallei

Normaal gezien moeten over een kleine maand in de vaccinatiecentra in de Zennevallei de eerste mensen gevaccineerd worden. Niet minder dan 850 vrijwilligers hebben zich de voorbije dagen kandidaat gesteld om mee de handen uit de mouwen te steken. “Het zijn er meer dan we hadden durven dromen, maar we gaan elke vrijwilliger nodig hebben”, zegt Mathias Pierquin van de Eerstelijnszone.

Volgens de Eerstelijnszone Zennevallei moeten de twee vaccinatiecentra tegen 15 februari klaar zijn, want vanaf wordt er twee weken volop getest om dan vanaf maart massaal inwoners te vaccineren. Een oproep naar vrijwilligers om mee te helpen in de centra, heeft zijn effect niet gemist. 475 mensen hebben zich gemeld voor een medische of paramedische functie, 383 voor een taak in de administratie of begeleiding van mensen.

“Het toont aan dat de mensen in de Zennevallei sterk bereid zijn elkaar te helpen”, zegt Mathias Pierquin van de Eerstelijnszone aan Radio 2. “We gaan de komende weken de puzzel leggen. Vrijwilligers moeten een aantal uren per week beschikbaar zijn. Ook niet vergeten dat we tot en met september gaan vaccineren. Ik denk dat we binnen enkele maanden een tweede oproep naar vrijwilligers zullen moete doen.”