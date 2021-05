Bilall Fallah en Adil El Arbi winnen Ultima voor Film

Bad Boys for Life brak alle records de eerste twee films in de Bad Boys-serie en staat op de vierde plaats van films die in het coronajaar 2020 het meeste geld in het laatje bracht. De film is hun internationale doorbraak, want ze mogen straks voor Disney+ de superheldenserie ‘Ms Marvel’ draaien, regisseren Eddie Murphy in ‘Beverly Hills Cop IV’ en werken intussen in eigen land aan hun Belgische film ‘Rebel’ en hun fictiereeks ‘Grond'.

De jury van de Vlaamse cultuurprijzen looft het doorzettingsvermogen van de regisseurs, hun visie en liefde voor het vak. “ Dit duo met kop en schouders bovenaan het lijstje”, aldus de jury. “Ondanks alle scepticisme hebben zij hun visie gevolgd en de projecten gemaakt die ze wilden maken op de manier dat zij ze wilden maken. Ze geven mensen kansen, keren steeds met heel veel zin terug naar eigen bodem om mee te werken aan series en films en geven jonge mensen hoop dat dromen loont en daarvoor willen we ze graag dat extra steuntje in de rug geven.”