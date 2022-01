Binnenspeeltuinen blij dat ze terug open zijn

Zo’n twee maanden geleden moesten de binnenspeeltuinen sluiten in strijd tegen de omikronvariant. Sinds gisteren zijn ze opnieuw open. Daar zijn ze bij Josan in Ternat blij om. “We vreesden onder welke maatregelen we zouden moeten openen, maar al bij al valt het mee”, zegt uitbaatster Sandra De Nil.

Heel wat onbegrip twee maanden geleden bij de eigenaars van binnenspeeltuinen toen het Overlegcomité besliste dat ze de deuren moesten sluiten. "Het is dan ook een grote opluchting”, zegt Sandra De Nil van binnenspeeltuin Josan in Ternat. “Het is wel met de nodige maatregelen Zo moeten kinderen een mondmasker dragen tot aan de speeltuigen en mag het dan pas af, maar het is wat het is. We zijn al blij dat we terug open mogen.”

Niet alleen Sandra is blij, ook de kinderen keken uit naar de heropening. “We konden buiten niet zo veel dingen, dus ik ben blij dat we weer binnen kunnen spelen”, zegt James. Rouis kwam dan weer met zijn oma spelen. “Hij heeft al dikwijls gevraagd wanneer we naar de binnenspeeltuin konden. Dan was het antwoord altijd: sorry schatje, het is corona”, zegt Marina Verelst.

Josan liep de voorbije twee maanden opnieuw heel wat inkomsten mis, en dat in één van de drukste periodes van het jaar. “Het is financieel moeilijk geweest, want kosten bleven gewoon doorlopen. Steunmaatregelen waren er niet door het feit dat ons café open was”, aldus Sandra.