Binnentuin Kasteel van Gaasbeek krijgt drastische snoeibeurt

De binnentuin van het Kasteel van Gaasbeek krijgt een grondige snoeibeurt. De binnenplaats zal er daardoor twee jaar redelijk kaal uitzien, maar bij de opening van het kasteel in 2023 moet de binnentuin opnieuw in alle pracht en praal schitteren.

De snoeibeurt in de historische binnentuin was broodnodig, want de taxussen zijn in de loop van de jaren sterk gegroeid. "Daardoor groeiden de taxussen zelfs over de buxushaagjes heen", zegt Tess Thibaut van het Kasteel van Gaasbeek. "Het geometrisch patroon van de tuin dreigde daardoor te vervagen. Daarom zullen meerdere taxussen binnenkort drastisch teruggesnoeid worden met als direct gevolg dat ze er twee jaar vrij kaal zullen uitzien. Maar ervaring leert dat taxussen heel goed reageren op een stevige snoeibeurt."

Ook de klimop aan de buitenmuren van het kasteel wordt verwijderd. "De planten verdrongen de zeldzame aanwezige muurflora. Op basis van gericht advies van onder meer Monumentenwacht wordt uitzonderlijk gekozen voor een chemische verwijderingstechniek. Dit zal tijdelijk een beeld met verdorde klimplanten opleveren. De schade aan de muur wordt tot slot hersteld", aldus Thibaut.

Het Kasteel blijft tot in 2023 gesloten voor restauratiewerken. Bij de heropening kunnen bewoners opnieuw genieten van deze unieke geometrische binnentuin.