Geen wonder als u niet weet wat yacon is, want de groente is vrij onbekend in België. Maar in Sint-Pieters-Leeuw begint yacon wel aan populariteit te winnen. Met dank aan Jasper Van Opstal. De jonge bioboer van 22 jaar teelt er al enkele jaren de exotische groente, die te vergelijken is met een zoete aardappel.

Op een veldje in de schaduw van de VRT-zendmast in Sint-Pieters-Leeuw is bioboer Jasper bezig met de oogst van zijn yacon. Een groente die je vooral in het Andesgebied in Zuid-Amerika vindt, maar dus ook in de Zennevallei. “We zijn er eigenlijk opgekomen heel toevallig, een vijftal jaar geleden een artikeltje er van gelezen in de krant en zo dan begonnen met 20 plantjes in de tuin en zo dan ieder jaar opgeschaald en nu zitten we dan hier aan een 2.000 planten”, aldus Jasper.