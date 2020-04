Kotkotkodij ontsproot aan de breinen van drie tv-makers met Affligemse roots: Lieven Rossignol, Jan Van De Velde en Kristof Vanhoorebeek. “We maken filmpjes over de avonturen van haan Kukeleku, haan Wittekop, de kippen Kuifje en de 5 gezusters ‘De Zwarte’”, vertelt Lieven Rossignol. “Het zijn eigenlijk kleine, grappige quizjes voor jonge kinderen. Ze moeten bijvoorbeeld zeggen of kippen links of rechts staan, en daarnaast zijn er ook vragen rond het herkennen van de kippen, en tellen en herkennen van kleuren en vormen.” De filmpjes zijn geheel coronaproof. “Ze zijn namelijk opgenomen vanop een balkon in mijn kot dat uitkijkt op een kippenhok. Alles werd opgenomen gemonteerd volgens de coronaregels”, lacht Lieven. “En elk filmpje sluit af met een oproep: ‘blijf in uw kotkotkodij’. “ Vanaf morgenvroeg gaat de website www.kotkotkodij.be online en worden er regelmatig nieuwe filmpjes op gedropt.