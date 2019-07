Blik van Bruegel al goed voor 19.000 wandelaars

In de eerste drie maanden was de Blik van Bruegel goed voor meer dan 19.000 wandelaars. De openluchtexpo is zo’n groot succes dat er nagedacht wordt om enkele kunstwerken langer in het Dilbeekse landschap te laten staan.

De Blik van Bruegel is een wandeling van 7 kikometer langs referentiepunten in het werk van Bruegel, zoals de watermolen van Sint-Gertrudis-Pede en de kapel van Sint-Anna-Pede. Tegelijkertijd is het een openluchtexpo met onderweg werken van internationaal gerenommeerde landschapskunstenaars en ontwerpers.

“We zitten zeker al zeker aan 19.000 wandelaars, mogelijk ligt dat aantal nog hoger want we hebben de cijfers naar beneden afgerond. Omdat de wandeling gratis is, is het moeilijk tellen. We baseren ons op vrijwilligers die tellingen uitvoeren langs de kant van de weg en de vooraf geboekte groepsbezoeken”, zegt Kathleen Leys, projectleider van Blik van Bruegel in Het Nieuwsblad.

Feit is dat de openluchtexpo een groot succes is en aan de hoge verwachtingen voldoet. De wandeling duurt nog tot eind oktober, maar nu al wordt bekeken of de kunstwerken nog langer in het landschap kunnen blijven staan. De koe van Lois Weinberger en de windmolen van het architectenduo Gijs Van Vaerenbergh blijven al zeker langer staan, voor andere werken lopen de gesprekken nog.

