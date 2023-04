Boek Schwalbe legt onwaarschijnlijke voetbalgeschiedenis van WOII bloot

Voetbalhistoricus Kurt Deswert uit Kraainem schreef een boek over voetbal tijdens de Tweede Wereldoorlog. ‘Schwalbe’ geeft een unieke inkijk in de Belgische, vaak verzwegen, voetbalgeschiedenis tijdens de Duitse bezetting.

Er is maar weinig bekend over voetbal tijdens de Duitse bezetting en daar wil Kraainemnaar Kurt Deswert verandering in brengen met zijn boek. “Dat interesseert mij zelf heel hard, dus ik wou dieper graven in het onderwerp. Na 4,5 jaar researchen, is Schwalbe nu klaar.”

Schwalbe is een naslagwerk dat de verzwegen geschiedenis van het Belgisch voetbal tijdens de Tweede Wereldoorlog blootlegt. “De wereld zag er anders uit. Het voetbal was voor velen een manier om te ontsnappen aan alles wat gebeurde tijdens de bezetting. De supportercijfers stegen enorm. Voetbal was dan ook een vrijetijdsactiviteit die door de Duitsers bewust werd toegestaan. Het zorgde ervoor dat de mensen rustig bleven,” aldus Deswert.

Noodcompetities

Het voetballandschap zag er in die jaren 1940 wel anders uit. Een nationale competitie op het hoogste niveau was toen niet mogelijk. Zo ontstonden er provinciale noodcompetities. “Dan was er bijvoorbeeld een Brusselse, een Brabantse competitie met grote ploegen zoals Anderlecht, Daring, White Star. Zij speelden dan tegen ploegen als Halle en Vilvoorde. Uiteraard waren er veel niveauverschillen tussen die ploegen en dat leidde soms tot hoge uitslagen.”

Patattenmatch

De wedstrijden waren de zogenaamde brood- of patattenmatchen waarbij gepriviligeerde profspelers een brood of een zak aardappelen kregen als loon. Die onwaarschijnlijke verhalen over vergeten voetballers maken het boek boeiend voor een groot publiek. Schwalbe is uitgegeven bij Borgerhoff & Lamberigts.