Boek vertelt het verhaal van excentrieke Strijtemse pastoor Cuylits

Auteurs Luc van Liedekerke uit Roosdaal en zijn broer Maurits uit Herne schreven samen een boek over pastoor Paul Cuylits. Eind 19 de en begin 20 ste eeuw was Cuylits de dorpspastoor in Strijtem, nu een deelgemeente van Roosdaal. De man was samen met onder meer Priester Daens één van de grondleggers van de christendemocratie in ons land.

De Sint-Martinuskerk van Strijtem is al van ver herkenbaar aan de ajuinvormige aanwas die de torenspits siert. Het bizarre ornament is een bedenksel van de excentrieke priester Paul Cuylits die er pastoor was van 1898 tot 1902. “Aanvankelijk was hij leraar in een Brussels college en daarna onderpastoor in Elsene. Maar toen moest hij van Charles Woeste, die toen de leider van de Katholieke Partij was, naar Strijtem verhuizen,” weet Maurits van Liedekerke. Cuylits werd eigenlijk verbannen, omdat hij als prille christendemocraat de preekstoel van de conservatieve Katholieke Partij onder vuur nam.

In 1907 werd Cuylits overgeplaatst naar Gooik en hij eindigde zijn priesterscarrière in Kuregem. In 1928 werd hij begraven in Drogenbos, maar zijn geest blijft ronddwalen in Strijtem. Al is het maar omdat er nog restanten van zijn verfraaiingen aan de kerk zijn: behangpapier, glasramen met een afbeelding van Charles Woeste in het vagevuur en een macabere constructie op het oksaal.

‘Pastoor Cuylits. Een dwars leven als pastoor en Brusselaar’ van Luc en Maurits van Liedekerke is vanaf morgen verkrijgbaar en wordt zondag om 16u voorgesteld in het Koetshuis in Strijtem.