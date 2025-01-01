RSCA Futsal maakt het zichzelf lastig, maar wint wel in Soumagne
© RSCA Futsal

RSCA Futsal wint op het veld Soumagne in Luik de vierde competitiematch met 2-6. Daardoor blijft RSCA ongeslagen aan de kop van het klassement in de hoogste futsalklasse.

Soumagne koos in eigen huis voor het beproefde recept: fysiek spel, in blok terugtrekken en loeren op de counter. Het leverde RSCA een karrenvracht aan kansen op in de beginfase. Het ontbrak Anderlecht echter aan efficiëntie. De jarige Raul kreeg meteen twee prima kansen. Doelman Deivao poeierde het leer vanop afstand tegen de kruising. Pas halfweg de eerste helft ging het slot van de deur. Vanderheyden kon de defensie van Soumagne opensplijten, Raul mocht het verjaardagscadeau uitpakken (0-1).

Na de eerste treffer kantelde het spelbeeld even. Soumagne kwam beter in de match en kreeg meerdere mogelijkheden op een snelle gelijkmaker. Een omhaal van international Mbazoa strandde op de lat. Aan de overzijde dook de efficiëntie plots wel op. Panes ontnam de thuisploeg meteen elke hoop (0-2). Nog voor de rust mochten de boeken helemaal toe. Vandamme schotelde Mancuso de 0-3 voor, luttele seconden later tekende Dillien voor 0-4.

Anderlecht nam na de pauze wat gas terug. Het brak meteen zuur op. Cainan speelde slecht in, Kus nam het geschenk in dank aan tegen zijn ex-club (1-4). Soumagne kreeg er meteen weer vertrouwen door. Ceylan schilderde een vrije trap rechtstreeks tegen de touwen (2-4). Paars-wit speelde enkele minuten niets meer klaar. Weinig duelkracht en een gebrek aan creativiteit tekenden het spel van de bezoekers.

Net als de voorbije weken luisterde de verlosser naar dezelfde naam. Op het moment dat RSCA het lastig had, zette Vanderheyden de 2-5 op het bord. Het geloof bij Soumagne ebde meteen weg. Anderlecht herstelde het evenwicht gaandeweg. Rakic kreeg nog de beste mogelijkheid, maar trof de paal en doelman Thys op zijn pad. Finaal kwam RSCA Futsal niet meer in de problemen, het trekt door een laat doelpunt van Darlan met een 2-6-zege huiswaarts.

