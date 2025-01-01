RSCA Futsal verpulvert Anneessens Brussels: "Hoe het moet als topclub"

Willy Sommers zag dat het goed was

De eerste kans van de partij kwam op naam van Vanderheyden. Zijn vizier stond echter nog niet op scherp. De Limburger kroop dan maar in de rol van aangever. Net als vorige week was Raul het eindstation van de openingstreffer. Onder het goedkeurende oog van Willy Sommers duwde paars-wit meteen door. Rakic zorgde met zijn eerste competitietreffer voor 2-0. De Serviër tekende ook al snel voor zijn tweede doelpunt (3-0). Het ging snel in de Alfasun Indoor Arena. Nog voor de rust had Anderlecht de schaapjes al op het droge. Rangel, Tarakanov en Mancuso maakten er 6-0 van.

Ook in de tweede helft haalde Anderlecht de voet niet van het gaspedaal. Met nog acht doelpunten toont paars-wit zich ongenadig voor de Brusselse nieuwkomers. 14-0.

Eerste twee doelpunten

Ook Stefan Rakic nam deel aan het doelpuntenfestijn. “Ik ben zeer tevreden met mijn eerste twee doelpunten in de competitie. Het werd stilaan tijd", zegt de verdediger. "Ik weet dat het niet altijd mijn rol is om veel doelpunten te maken, maar voor het moraal doet dit deugd. De laatste weken beginnen we elkaar steeds vlotter te vinden, wat resulteert in heel wat doelpunten en amper tegentreffers."

De nuchtere Serviër blikte vooruit op de Champions Leaugue. "We pushen elke dag honderd percent op training. Dat is ook hoe het moet als topclub. De Champions League komt er snel aan, maar we nemen elke tegenstander serieus", aldus Rakic.