RSCA Futsal beëindigt na amper 6 maanden samenwerking met CEO Non-Sports De Dobbeleer
RSCA Futsal heeft de samenwerking met Geert De Dobbeleer stopgezet. Da's opvallend, want De Dobbeleer was amper een half jaar aan boord bij de club. Als CEO Non-Sports moest hij toekijken op commerciële, budgettaire en organisatorische zaken. Waarom de samenwerking beëindigd is, is niet duidelijk.
RSCA Futsal kijkt uit naar een nieuw profiel om de taken van De Dobbeleer over te nemen. Intussen worden die verdeeld onder collega's. De interne werking van RSCA Futsal blijft op volle toeren draaien.
De Dobbeleer was eerder al manager was van volleybalclub Asse-Lennik en algemeen directeur van Volley Vlaanderen.