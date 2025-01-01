RSCA Futsal beëindigt na amper 6 maanden samenwerking met CEO Non-Sports De Dobbeleer

RSCA Futsal kijkt uit naar een nieuw profiel om de taken van De Dobbeleer over te nemen. Intussen worden die verdeeld onder collega's. De interne werking van RSCA Futsal blijft op volle toeren draaien.

De Dobbeleer was eerder al manager was van volleybalclub Asse-Lennik en algemeen directeur van Volley Vlaanderen.