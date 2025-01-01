RSCA Futsal met zweet, bloed en tranen voorbij stug Herentals: "Ik geniet"

Eerste topper van het seizoen

Op het programma gisteren: de eerste topper van het seizoen voor RSCA Futsal. Voor de wedstrijd voeren beide ploegen ongeslagen het klassement aan. De stress is voelbaar: paars-wit begint aarzelend aan de wedstrijd met enkele schoonheidsfoutjes tot gevolg. De thuisploeg komt niet verder dan enkele schuchtere schoten van Cainan en Raul, maar al snel drijven ze het tempo op. Helaas levert het voorlopig geen doelpunten op. Ook Herentals gaat ondanks een dubbele poging van Wittig doelpuntloos rusten.

Duivel-uit-een-doosje Rangel vs. Siberisch Herentals

Panes, die voor rust al een reuzekans mist, laat ook aan het begin van de tweede helft na de thuisploeg op voorsprong te brengen. Aan de overkant is Ferreira wel trefzeker en brengt hij Herentals op voorsprong. Voor RSCA wacht een loodzware opdracht. Veel balbezit, maar doelgevaar kan Anderlecht niet creëren door de strakke organisatie van Herentals.

Met een afstandsschot, als een duivel-uit-een-doosje, brengt Rangel de score weer op gelijke hoogte. Herentals blijft er siberisch onder, tot twee minuten voor het einde Vanderheyden de voorsprong verdubbelt. Met nog vijf seconden op de klok haalt Raul de eindzege binnen: 3-1, tegen een vrijwel onverzettelijk Herentals.

Vanderheyden in de wolken

Het zijn gouden weken voor RSCA-aanwinst Kenneth Vanderheyden. “Voor mij komen plots heel veel dromen uit. Twee maanden geleden werd ik profvoetballer. Vorige week kon ik me met de nationale ploeg kwalificeren voor het Europees kampioenschap. Volgende maand volgt de Champions League. Het gaat heel snel voor mij, maar ik geniet.”

Het spelplezier druipt van Vanderheyden af. Ondanks een afmattende week weet hij te scoren, na een afmattende week. “Na de kwalificatie van de Rode Duivels in Bosnië hebben we lang gevierd. Dat mocht ook wel. Zodra ik donderdag thuiskwam, heb ik veel geslapen. Mijn vrouw was daar niet zo blij mee (lacht), maar ze begreep het wel. Op zich was het ook niet zo moeilijk om de knop om te draaien voor de competitiematch tegen Herentals. Iedereen is voldoende professioneel ingesteld om zich aan te passen."