Boer uit Grimbergen ontdekt lading cocaïne tussen bananen

Op de hoeve Van Dorslaer in de Beemdenstraat is gisterochtend een hoop cocaïne gevonden, netjes verstopt tussen bananen. De dozen kocht boer Stefan Van Dorslaer ’s ochtends aan op de Vroegmarkt in Brussel. “Het was meteen duidelijk dat dit geen pakjes cacaoboter waren”, doet boer Stefan zijn verhaal.

Gisterochtend kocht Stefan op de Vroegmarkt in Brussel bananen aan om in zijn hoevewinkel in Beigem te verkopen. “Ik kocht uiteindelijk tien dozen bij één van de handelaars en keerder terug naar huis”, vertelt Stefan Van Dorslaer. “Toen ik rond negen uur gisterochtend de dozen opende, bleken in zeven van de tien dozen blokken cocaïne verstopt. Helemaal ingepakt in plastic folie, met plakband er rond, net zoals je in de films ziet.”

Niet goed wetend wat te doen, verwittigde Stefan de politie van Grimbergen en deed zijn verhaal. “Zij kwamen massaal ter plaatse. De straat werd zelfs afgezet door twee agenten, gewapend met mitrailleurs”, doet Stefan het relaas van zijn avontuur. “Blijkbaar hadden ze schrik dat er een soort trackingsysteem zou hebben gezeten in de lading. De politie heeft hier ruim de tijd genomen om alles te wegen en sporen op te nemen. Intussen mocht ik aan de buren uitleggen wat er gaande was.”

Het Brusselse parket voert onderzoek naar de drugsvangst. “Vermoedelijk wist de leverancier ook niet wat er tussen zijn lading zat”, aldus Stefan. “Laat het duidelijk zijn: wij zijn geen drugsbaronnen. Wij hebben hier absoluut niks mee te maken en hopen dat we dit nooit meer hoeven mee te maken.”