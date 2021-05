Boeren niet opgezet met nieuwe Vlaamse stikstofnormen

Het stikstofbeleid in Vlaanderen kwam op losse schroeven te staan na een uitspraak van de Raad van State. Vlaanderen moest daarom werk maken van nieuwe richtlijnen. Die heeft het nu, al zijn ze tijdelijk. "We willen eigenlijk een definitief kader zodat Vlaanderen ons toekomstperspectief biedt", zegt landbouwer Jonas Lemaire uit Lennik. "Jonge landbouwers willen zeker meewerken aan het milieu, maar moeten daarvoor wel rechtszekerheid hebben."

Tegen het einde van dit jaar wil bevoegd minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) dat de stikstofnormen definitief in voege treden. Maar volgens Boerenbond werkt Vlaanderen bij de de nieuwe stikstofnormen met twee maten en twee gewichten. Zo zouden de vergunningen voor landbouwbedrijven die willen investeren in nieuwe stallen, veel strenger gecontroleerd worden dan vergunningen voor de industrie.

"Een kilo stikstof is een kilo stikstof, of die nu van een stal of van een fabriek komt", beweert voorzitter van Boerenbond Sonja De Becker. "Het is duidelijk dat de stikstofbelasting in Vlaanderen moet dalen. Maar dat mag niet ten koste gaan van een levenskrachtige en dynamische landbouwsector die permanent inzet op een verdere verduurzaming. Die verduurzaming zal er niet komen door de sector elke dag opnieuw vanuit een eenzijdig perspectief te viseren.”