Boeren nu toch tegen Gooikse ruilverkaveling

Opvallende wending in het verhaal van de ruilverkaveling in Gooik. De boeren, die aanvankelijk schouder aan schouder stonden met de gemeente, hebben nu ook hun twijfels over het project. 54 boeren vragen om de ruilverkaveling stop te zetten.

De ruilverkaveling in Gooik is de grootste in Vlaanderen. In totaal zijn er 7500 percelen bij betrokken en gaat het om 3.000 hectare grond. Met het project wil Gooik de open ruimte verbeteren, maar de plannen stuiten op heel wat verzet. De ruilverkaveling verenigt alle Gooikse partijen tegen de CD&V en tegen het project werden ook meer dan 1.000 bezwaarschriften ingediend. Verrassend, ook vele boeren sluiten zich nu aan bij dat protest.

“Ik heb eindeloos veel respect voor de boeren die nu ook zelf durven vragen om de ruilverkaveling stop te zetten. Ze gaan hiermee in tegen de gemeente en de Boerenbond. 54 landbouwers tekenden de petitie en stuurden een verzoek tot stopzetting naar minister Koen Van den Heuvel. Van de 24 oorspronkelijke aanvragers blijven er nu amper 4 over. Alle maskers vallen af,” zegt Alwin Loeckx van Groen Pajottenland.

Volgens de boeren gaat de ruilverkaveling de Gooikse grond vernielen. Het project, dat zo’n 17 miljoen euro zal kosten, verliest daarmee een aanzienlijk deel van zijn draagvlak. De oppositie roept de gemeente Gooik op om samen aan een kleinschaliger plan te werken dat bestaat uit vrijwillige kavelruil en een doordachtere land- en natuurinrichting.