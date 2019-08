Boeren wekken vergeten en verdwenen graansoorten opnieuw tot leven

In het Pajottenland en de Zennevallei wordt dezer dagen 150 ton oude graansoorten geoogst. Die zal gebruikt wordt voor de productie van de lambiekbieren van Brouwerij Drie Fonteinen in Beersel. Het gaat om een project waarbij verschillende partners lokale inheemse graansoorten nieuw leven willen inblazen. “De horen niet thuis in een museum, maar op ons bord en in ons glas”, zegt bezieler Tijs Boelens.

Het verhaal ontstond enkele jaren geleden bij bioboer Tijs Boelens van De Groentelaar in Pepingen. “Ik was op zoek naar zaden van lokale graansoorten die verloren waren gegaan. Omdat ik dacht dat ze bij Brouwerij Drie Fonteinen die oude zaden wel nog zouden gebruiken, stak ik daar mijn licht op. Zij konden mij niet aan zaden helpen, maar waren wel heel enthousiast over mijn zoektocht. Zo is het project gegroeid”, zegt Boelens.

Intussen is het Granennetwerk Pajottenland opgericht. Daarin zitten een tiental boeren uit het Pajottenland en de Zennevallei oude lokale graansoorten verbouwen op hun akkers. “We doen het niet voor de folklore. Minder dan 4% van de granen die de Belgische bierbrouwers gebruiken zijn van eigen bodem. Om onze geuze- en lambiekbieren nog sterker met de regio te verbinden, vinden we het belangrijk dat onze granen op de Pajotse velden groeien”, zegt Lukas Van den Abeele van Drie Fonteinen.

Versterken lokale landbouweconomie

Voorlopig wordt het graan alleen voor bier gebruikt, maar de boeren bestuderen ook of met de vergeten graansoorten brood kan gebakken worden. “Ook voor onze bieren is het nog zoeken welke graansoorten het meest geschikt zijn. De brouwtesten zullen ons ook leren wat de invloed is op de smaak van het bier. Het project is een soort labaoratorium. Het bier zal dus nog niet direct op de markt komen”, zegt Vanden Abeele.

Momenteel wordt het graan van zo'n 30 hectare geoogst, goed voor 150 ton. Het project versterkt ook de lokale landbouweconomie. “Het is een bijzondere samenwerking tussen bierbrouwers en boeren. Ecologisch gezien is het trouwens ook veel beter om Belgische producten te produceren met grondstoffen van eigen bodem”, besluit Tijs Boelens.