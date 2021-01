Bonte eist meer duidelijkheid en snelheid rond vaccinatiecentra

Burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte (sp.a) hekelt de onduidelijkheid rond de vaccinatiecentra. “Dat het Vlaamse niveau zo laatijdig in gang schiet, stoort mij”, aldus Bonte. “Al maanden is geweten dat elke Vlaming moet gevaccineerd worden. Vandaag weet ik als burgemeester nog altijd niet wat ik precies moet doen.”

De stad Vilvoorde wil volgens Bonte niets liever dan zijn verantwoordelijkheid nemen. “We denken onder andere aan een vaccinatiecentrum in CC Het Bolwerk. Vrijdag moeten we lokaal vastleggen waar die centra komen en tegen februari moeten we personeel voorzien. Alleen is het moeilijk om in deze onduidelijkheid de timing te halen.”

Volgens de Vilvoordse burgemeester spelen de verschillende niveaus in ons land een snelle uitrol van de vaccinatiecentra parten. “België is een ongelofelijk complex land om snel te schakelen. Experts zeggen nu dat twee vaccinatiecentra per eerstelijnszone logistiek geen goede zaak zijn. Dat is nu een typisch voorbeeld van een discussie die nu niet meer gevoerd moet worden. Die oefening moest al maanden geleden gedaan zijn”, merkt Bonte op.

Die vaccinatiecentra hadden volgens Bonte al lang bepaald moeten zijn. "Er hadden al lang informatiecampagnes rond het vaccineren moeten zijn. Zeker in Halle-Vilvoorde, met een bevolking die verschillende talen spreekt, gaan we mensen moeten overtuigen om zich te laten vaccineren. Dat wordt de grootste uitdaging in onze regio”, besluit Bonte.

Meer hierover vanavond in ons Nieuws.