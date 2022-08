Bonte over opvang Oekraïners: "Vilvoorde zit aan maximum, andere gemeenten moeten tandje bijsteken"

De Oekraïense vluchtelingen vinden in Vilvoorde onderdak bij Vilvoordse gezinnen of in oudere sociale woningen of serviceflats die opgekalefaterd zijn. De stad telt op dit moment 129 vluchtelingen, een derde daarvan zijn kinderen en jongeren. “Van Fedasil krijgen we veel vragen om mensen op te vangen die nu nog elders in Vlaanderen onderdak hebben, maar naar Vilvoorde willen komen”, zegt burgemeester Hans Bonte. “Maar eigenlijk willen we het signaal geven dat het niet meer lukt om structureel meer mensen op te vangen.”

En dat heeft alles te maken met het vele werk dat een goeie begeleiding van de Oekraïense vluchtelingen voor de sociale diensten van de stad met zich meebrengt. “Ze moeten met hun documenten in orde zijn, dat betekent nogal wat administratie. Ze moeten zich aanmelden bij VDAB, er moeten tolken voorzien worden. Er moet begeleiding zijn voor de kindjes, kinderopvang, er moet nagegaan worden hoe ze in orde kunnen komen met gezondheidszorg, enzovoort. Dat is een huzarenstuk om dat voor een groep van 129 mensen te doen. En zeker in de context dat die groep elke dag een stukje verandert.”

Bonte kijkt naar andere gemeenten en steden om een tandje bij te steken. “Er is een overzicht gemaakt door de minister van Binnenlandse Aangelegenheden dat aangeeft dat niet elke stad of elke gemeente een even zware inspanning levert. Dus ik hoop effectief dat men inziet dat men de lasten eerlijk moet verdelen. Ik heb niet de indruk dat dat nu altijd het geval is”, aldus Bonte.

En de burgemeester trekt aan nog een andere alarmbel. “Wat we merken bij de volwassen Oekraïense mensen, is dat ze absoluut willen werken en dat ze weten het essentieel is dat men daarvoor de basiskennis Nederlands heeft. En dan is mijn verstand bijna te klein om vast te stellen dat we toch met wachtlijsten zitten om Nederlands te leren. Ik begrijp dat niet goed.”