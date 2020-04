Bouw fietsersbrug Haachtsesteenweg loopt jaar vertraging op

De bouw van de fietsbrug over de Haachtsesteenweg in Melsbroek is een jaar uitgesteld. Pas in het voorjaar van 2021 zullen de werken van start gaan.

Met de coronacrisis heeft de vertraging voor alle duidelijkheid niks te maken. “Het technische vooronderzoek en de berekeningen hebben meer tijd in beslag genomen dan aanvankelijk voorzien was. Het ontwerp is ook wat geëvolueerd en dat heeft te maken met een tweede kleine brug die we gaan voorzien”, zegt woordvoerder van Wegen en Verkeer Anton De Coster.

"Aanvankelijk was voorzien om het fietspad dat van de nieuwe fietsbrug komt, gelijkgronds te laten aansluiten op enerzijds het fietspad (via de fietstunnel onder de Luchthavenlaan) richting Diegem en anderzijds het fietspad richting fietsbrug E19/Vilvoorde. In een nieuwe versie van het ontwerp wordt gewerkt met een kleine kokerbrug. Fietsers die vanuit Steenokkerzeel komen zullen door die koker, onder het nieuwe fietspad door fietsen en het nieuwe fietspad zal dus in de hoogte liggen. Daardoor zal de hellingsgraad voor fietsers die vanuit Vilvoorde komen en (bergop) richting Brucargo willen fietsen, minder groot zijn en zullen zij met iets meer gemak de nieuwe fietsbrug kunnen opfietsen."

Dankzij de fietsbrug zal Brucargo, de cargozone van de luchthaven, beter verbonden zijn met Vilvoorde. De brug zal ook verbonden worden met de andere fietsroutes ten noorden van de luchthaven. De nieuwe fietsbrug wordt veertig meter lang en maakt deel uit van de fietssnelweg “F214 Vilvoorde-Brucargo” die de cargozone van de luchthaven verbindt met de stadskern van Vilvoorde. De fietsbrug zal ook verbonden worden met de bestaande fietspaden langs de Haachtsesteenweg (N21): ook fietsers die vanuit Steenokkerzeel en Machelen komen, zullen er dus gebruik van kunnen maken

Een uitvoeringstermijn van de nieuwe brug is nog niet vastgelegd.