Bouw nieuwe school in Kester start na zomervakantie

In Kester, deelgemeente van Gooik, kan de bouw van een nieuwe lagere school eindelijk beginnen. “De kogel is door de kerk. Na de vakantie komt er beweging op de weide van het bouwproject. De aannemer is aangesteld”, laat Dorpsschool Kester weten.

Er is al lange sprake van nieuwe schoolgebouwen op de huidige speelterreinen van de Chiro in Kester. De financiën waren rond en de nodige vergunningen waren afgeleverd, maar buren spanden een juridische procedure aan tegen de bouw. Daardoor liep het project vertraging op. Na de zomervakantie start de bouw van de dorpsschool dan eindelijk, bijna 20 jaar na de eerste plannen.

De school is de eerste stap in het volledige masterplan dat Gooik voor deelgemeente Kester heeft. De kleuterschool blijft daarbij in de huidige gebouwen, maar wordt wel gerenoveerd. De huidige parochiezaal zal ook in de school betrokken worden. Een nieuwe parochiezaal voorziet de gemeente Gooik in de kerk van Kester, een nieuwe thuishaven voor de Chiro moet dan weer in de oude pastorie komen. Waar vandaag de lagere school gevestigd is, wil Gooik tot slot woongelegenheden creëren.