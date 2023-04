Bouwsafari in de Noordrand: 'Tonen hoe de bouw werkt'

Werknemers en werkgevers dichter bij elkaar brengen. Dat is de bedoeling van de bouwsafari die vandaag is georganiseerd in Vilvoorde, Grimbergen en Machelen. Werkzoekenden uit de Noordrand gaan van werf tot werf om in contact te komen met bouwondernemingen. Dat is broodnodig, want het blijft voor de sector enorm moeilijk om de juiste mensen aan te trekken.