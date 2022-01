Boze landbouwer blokkeert Aquafin-werken met tractor en sluit zichzelf vervolgens op

Opmerkelijk tafereel vanochtend in Meise. Een boze landbouwer die niet akkoord is met Aquafin-werken langs zijn veld in de Birrebeekstraat vond er niks beters op dan met zijn tractor de weg te blokkeren. Hij haalde bovendien ook de batterij uit de tractor, zodat die zeker niet snel verplaatst kon worden, en sloot zichzelf vervolgens thuis op.

Aquafin voert in de Birrebeekstraat werken in strijd tegen de watersnood. Vorig jaar in augustus werd Meise op verschillende plekken ongemeen zwaar getroffen door plensbuien die aanleiding gaven voor modderstromen afkomstig van de velden. “De landbouwer is niet akkoord dat Aquafin langs zijn veld een gracht gaat graven om het water van de velden op te vangen”, legt schepen van Openbare Werken Tom Heyvaert uit. “De man is daarvoor onteigend geweest en heeft geprocedeerd tot zelfs de Raad van State maar is in het ongelijk gesteld.”

De politie moest ter plaatse komen en stelde een proces-verbaal op. De tractor moest weggesleept worden waarop de werken, met wat vertraging, uiteindelijk toch konden starten.