Brabantse trekpaarden trekken door Kampenhoutse straten

De provincie Vlaams-Brabant ondersteunt al jaren het Brabants trekpaard. “De provincie is de streekmotor voor het behoud en de herwaardering van het Brabants trekpaard. Ze wil dit ras een nieuwe toekomst geven”, zegt Gunther Coppens, gedeputeerde voor toerisme en plattelandsontwikkeling. “Hiervoor maken we werk van een stevig draagvlak bij het grote publiek. Met een activiteitenpremie moedigen we de organisatie van activiteiten met Brabantse trekpaarden, zoals deze dagtocht in Kampenhout, aan. Op deze manier kan het brede publiek in contact komen met onze Brabantse trots.”