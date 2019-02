Brandend voertuig Wemmel: weg vrijgemaakt

In Wemmel verspert een brandend voertuig twee rijstroken op de buitenring. Er is maar één rijstrook vrij, het is twee uur aanschuiven vanaf Machelen. Bij het ongeval vielen geen gewonden.

Het ongeval vond iets voor 8 uur plaats, pal in de ochtendspits. De file groeit dan ook snel. Op dit moment staat er al meer dan twee uur file van Machelen tot Wemmel. Ook de zij-rijweg in Strombeek zit compleet vast. Het is verder stapvoets verkeer op de A12 vanaf Meise. Ook de Romeinsesteenweg is volledig dichtgeslibt. In die file op de A12 is ook een tweede ongeval gebeurd. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan om vanuit Hasselt via Antwerpen richting Gent te rijden en de omgeving van ring rond Brussel te mijden.

Iets voor tien uur werd de weg opnieuw vrijgemaakt, maar het is nog altijd anderhalf uur aanschuiven. Later vandaag wordt gekeken of het wegdek schade heeft opgelopen door de brandende wagen en eventueel hersteld moet worden.