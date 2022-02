Brandweer klaar voor komst Eunice

Vandaag raast Eunice over ons land. Mogelijk wordt dit de zwaarste storm in dertig jaar en dus zijn tal van openbare parken gesloten. De stad Vilvoorde sluit alles zelf meteen tot en met maandag af. De brandweerzone Vlaams-Brabant West was in elk geval voorbereid op de storm.